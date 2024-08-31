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Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Шериф - Милсами
Шериф - Милсами: обзор матча 31 августа 2024
Шериф
31.08.2024, суббота, 19:00
Молдова. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Милсами
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Шериф - Милсами
2
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0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
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