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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Черноморец
Алания - Черноморец: обзор матча 06 октября 2024
Алания
06.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
42'
Т. Гаглоев
87'
В. Нафиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Черноморец
90'
+4
Желтая карточка
А. Чичинадзе
ГОЛ! 2:0!
В. Нафиков
87'
Замена
З. Тарба
️️️️
А. Хугаев
83'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Т. Гаглоев
73'
71'
Замена
А. Антонов
️️️️
О. Красильниченко
Замена
Н. Абдоков
️️️️
Д. Кокоев
64'
56'
Желтая карточка
В. Кротов
Замена
В. Нафиков
️️️️
А. Чочиев
46'
46'
Замена
А. Чичинадзе
️️️️
М. Уридия
ГОЛ! 1:0!
Т. Гаглоев
42'
11'
Желтая карточка
Р. Фищенко
Желтая карточка
А. Хугаев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
4-2-2-2
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
5
Татаев
15
Плиев
15
Цаллагов
8
Хугаев
30
Гаглоев
17
Кокоев
18
Тобоев
11
Чочиев
3-2-1-3-1
1
Фролкин
2
Черов
5
Стежко
3
Красильниченко
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
18
Гурченко
18
Родионов
57
Кротов
25
Уридия
8
Хугаев
6
Тарба
6
Тарба
8
Хугаев
11
Чочиев
23
Нафиков
23
Нафиков
11
Чочиев
17
Кокоев
99
Абдоков
99
Абдоков
17
Кокоев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
25
Уридия
44
Чичинадзе
44
Чичинадзе
25
Уридия
3
Красильниченко
77
Антонов
77
Антонов
3
Красильниченко
Остались в запасе
Алания
Черноморец
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Алания - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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