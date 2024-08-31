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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Алания
Урал - Алания: обзор матча 31 августа 2024
Урал
31.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Алания
24'
Т. Аюпов
83'
Т. Аюпов (П)
90'
М. Секулич
78'
В. Нафиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Алания
Желтая карточка
М. Секулич
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
М. Секулич
90'
Замена
И. Чудин
️️️️
Ф. Сунгатулин
87'
Замена
Е. Филипенко
️️️️
А. Егорычев
87'
84'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
И. Москаленчик
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Аюпов
83'
82'
Желтая карточка
З. Тарба
Желтая карточка
Ю. Железнов
82'
82'
Желтая карточка
З. Тарба
Желтая карточка
Ю. Железнов
82'
81'
Желтая карточка
К. Плиев
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Нафиков
77'
Замена
Т. Тобоев
️️️️
Н. Абдоков
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Ионов
70'
Замена
М. Секулич
️️️️
Э. Бикфалви
70'
69'
Желтая карточка
И. Москаленчик
61'
Замена
А. Хугаев
️️️️
У. Чимези
Замена
Е. Мосин
️️️️
И. Ишков
61'
46'
Замена
Р. Дауров
️️️️
А. Багаев
46'
Замена
Т. Гаглоев
️️️️
Д. Кокоев
36'
Желтая карточка
А. Татаев
ГОЛ! 1:0!
Т. Аюпов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЦФ
4-2-1-3
99
Арапов
3
Гогличидзе
2
Бегич
46
Мамин
34
Маргасов
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Ишков
10
Бикфалви
11
Ионов
4-1-3-1-1
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Плиев
5
Татаев
45
Москаленчик
6
Макаров
6
Тарба
17
Кокоев
23
Нафиков
99
Абдоков
88
Чимези
97
Ишков
14
Мосин
14
Мосин
97
Ишков
5
Егорычев
24
Филипенко
24
Филипенко
5
Егорычев
6
Сунгатулин
27
Чудин
27
Чудин
6
Сунгатулин
11
Ионов
14
Железнов
14
Железнов
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Секулич
10
Секулич
10
Бикфалви
5
Багаев
17
Дауров
17
Дауров
5
Багаев
88
Чимези
8
Хугаев
8
Хугаев
88
Чимези
45
Москаленчик
15
Цаллагов
15
Цаллагов
45
Москаленчик
17
Кокоев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
17
Кокоев
99
Абдоков
18
Тобоев
18
Тобоев
99
Абдоков
Остались в запасе
Урал
Алания
86
Иван Кузнецов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Урал - Алания
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Алания
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Алания
4 : 1
15.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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31.10.2026
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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