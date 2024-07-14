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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Сочи
Урал - Сочи: обзор матча 14 июля 2024
Урал
14.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
49'
А. Каштанов
58'
Т. Аюпов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Сочи
Желтая карточка
И. Чудин
90'
+4
Замена
Ю. Железнов
️️️️
И. Дмитриев
88'
Замена
И. Чудин
️️️️
А. Ионов
88'
83'
Замена
В. Левин
️️️️
М. Крамарич
83'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
И. Сааведра
76'
Желтая карточка
И. Сааведра
Замена
В. Малькевич
️️️️
Л. Гогличидзе
73'
67'
Замена
И. Сафронов
️️️️
А. Макаров
59'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Макарчук
ГОЛ! 2:0!
Т. Аюпов
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Каштанов
49'
30'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
34
Маргасов
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
27
Дмитриев
11
Ионов
79
Каштанов
4-2-1-2-1
35
Дегтев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
21
Макаров
18
Бурмистров
14
Крамарич
23
Гуарирапа
3
Гогличидзе
44
Малькевич
44
Малькевич
3
Гогличидзе
11
Ионов
27
Чудин
27
Чудин
11
Ионов
27
Дмитриев
14
Железнов
14
Железнов
27
Дмитриев
17
Макарчук
28
Магаль
28
Магаль
17
Макарчук
14
Крамарич
88
Левин
88
Левин
14
Крамарич
14
Сааведра
7
Мартовой
7
Мартовой
14
Сааведра
21
Макаров
7
Сафронов
7
Сафронов
21
Макаров
Остались в запасе
Урал
Сочи
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Урал - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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