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FONBET Кубок России 2026/2027
Нижний Новгород - Ахмат
Нижний Новгород - Ахмат: обзор матча 19 сентября 2024
Нижний Новгород
19.09.2024, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
28'
К. Гоцук
9'
М. Самородов
59'
Л. Ловат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Ахмат
90'
+4
Желтая карточка
Р. Уциев
Желтая карточка
В. Царукян
90'
+1
87'
Замена
Камило
️️️️
А. Талаль
Замена
Д. Глейзер
️️️️
А. Трошечкин
83'
76'
Желтая карточка
А. Талаль
Замена
Л. Тичич
️️️️
В. Карапузов
75'
70'
Замена
А. Швец
️️️️
Исмаэл
Замена
А. Мухин
️️️️
Н. Калинский
64'
64'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
М. Самородов
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Ловат
Красная карточка
К. Гоцук
57'
Желтая карточка
Н. Каккоев
49'
46'
Замена
️️️️
В. Камилов
46'
Замена
М. Якуев
️️️️
З. Диванович
Желтая карточка
В. Александров
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Гоцук
Пас отдал
Н. Калинский
28'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Самородов
Пас отдал
А. Талаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Лукьянов
19
Шнапцев
2
Александров
3
Ведерников
24
Гоцук
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
19
Ермаков
17
Карапузов
11
Зе Турбо
4-1-3-2
1
Опарин
40
Уциев
4
Ибишев
75
Гандри
36
Ловат
24
Диванович
11
Исмаэл
18
Камилов
14
Талаль
20
Самородов
10
Ковачев
78
Калинский
10
Мухин
10
Мухин
78
Калинский
17
Карапузов
14
Тичич
14
Тичич
17
Карапузов
5
Трошечкин
18
Глейзер
18
Глейзер
5
Трошечкин
24
Диванович
11
Якуев
11
Якуев
24
Диванович
14
Талаль
27
Камило
27
Камило
14
Талаль
11
Исмаэл
0
Швец
0
Швец
11
Исмаэл
20
Самородов
27
Кардосо
27
Кардосо
20
Самородов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ахмат
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Нижний Новгород - Ахмат
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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