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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Факел
Спартак - Факел: обзор матча 18 августа 2024
Спартак
18.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Факел
3'
М. Угальде
9'
С. Бабич
60'
Э. Барко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Факел
Травма
О. Рябчук
90'
89'
Желтая карточка
А. Багамаев
Замена
Д. Зорин
️️️️
Н. Умяров
80'
Замена
В. Жозе
️️️️
М. Угальде
80'
70'
Замена
А. Багамаев
️️️️
Е. Марков
Замена
Маркиньос
️️️️
А. Зиньковский
66'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
К. Мартинс
66'
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
66'
64'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
М. Браими
64'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
В. Ильин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Барко
60'
46'
Замена
Т. Селе
️️️️
М. Щетинин
46'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
Д. Мертенс
11'
Желтая карточка
С. Божин
ГОЛ! 2:0!
С. Бабич
Пас отдал
Э. Барко
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Угальде
Пас отдал
О. Рябчук
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ЦП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
77
Зиньковский
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-2-3-2
88
Гудиев
47
Божин
88
Дзиов
72
Сенхаджи
88
Щетинин
33
Квеквескири
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
20
Марков
98
Ильин
77
Зиньковский
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Зиньковский
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
18
Умяров
28
Зорин
28
Зорин
18
Умяров
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
88
Щетинин
19
Селе
19
Селе
88
Щетинин
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
16
Мертенс
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
20
Марков
8
Багамаев
8
Багамаев
20
Марков
98
Ильин
14
Аппаев
14
Аппаев
98
Ильин
Остались в запасе
Спартак
Факел
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
35
Вячеслав Доровских
ВР
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Спартак - Факел
2
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
19
13
Офсайды
2
0
Количество передач
509
293
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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