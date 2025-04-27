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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Факел
Рубин - Факел: обзор матча 27 апреля 2025
Рубин
27.04.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Факел
56'
Р. Безруков
89'
Р. Безруков
22'
А. Ивлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Факел
90'
+4
Желтая карточка
И. Квеквескири
ГОЛ! 2:1!
Р. Безруков
Пас отдал
О. Иванов
89'
Желтая карточка
Д. Кабутов
88'
Замена
К. Тахери
️️️️
В. Вада
79'
Замена
М. Апшацев
️️️️
В. Ходжа
79'
65'
Замена
Б. Пуси
️️️️
А. Каштанов
65'
Замена
Р. Сенхаджи
️️️️
М. Браими
ГОЛ! 1:1!
Р. Безруков
Пас отдал
О. Иванов
56'
45'
+9
Красная карточка
Н. Моцпан
Замена
Р. Безруков
️️️️
И. Рожков
45'
+5
45'
+4
Замена
А. Габараев
️️️️
М. Дзиов
41'
Желтая карточка
И. Калинин
Замена
У. Иву
️️️️
Н. Васильев
41'
Желтая карточка
Д. Шабанхаджай
27'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Ивлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
(К)
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
3-4-2-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
96
Васильев
22
Ходжа
71
Рожков
19
Иванов
23
Вада
99
Шабанхаджай
4-1-3-2
88
Гудиев
40
Юрганов
47
Божин
88
Дзиов
13
Калинин
33
Квеквескири
7
Моцпан
77
Ивлев
11
Браими
79
Каштанов
98
Ильин
96
Васильев
6
Иву
6
Иву
96
Васильев
22
Ходжа
6
Апшацев
6
Апшацев
22
Ходжа
71
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
71
Рожков
23
Вада
11
Тахери
11
Тахери
23
Вада
11
Браими
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
11
Браими
88
Дзиов
5
Габараев
5
Габараев
88
Дзиов
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
Остались в запасе
Рубин
Факел
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Рубин - Факел
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
10
Офсайды
1
4
Количество передач
535
250
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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