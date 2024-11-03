Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Нижний Новгород
Ахмат - Нижний Новгород: обзор матча 03 ноября 2024
Ахмат
03.11.2024, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Нижний Новгород
55'
Х. Боселли
90+8'
А. Эктов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Нижний Новгород
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
А. Эктов
Желтая карточка
Л. Ловат
90'
+7
90'
+2
Замена
К. Боженов
️️️️
Н. Ермаков
90'
+1
Замена
К. Гоцук
️️️️
С. Магкеев
Желтая карточка
А. Швец
87'
82'
Замена
З. Турбо
️️️️
Х. Боселли
Замена
Л. Ловат
️️️️
Д. Тодорович
80'
Замена
М. Луна Диале
️️️️
М. Самородов
78'
Желтая карточка
В. Камилов
73'
63'
Замена
Л. Тичич
️️️️
О. Ожегович
Желтая карточка
Камило
61'
Замена
А. Швец
️️️️
Т. Ибишев
61'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Исмаэл
60'
59'
Желтая карточка
С. Карич
55'
ГОЛ! 0:1!
Х. Боселли
Пас отдал
Н. Калинский
Пенальти не реализован!
Л. Садулаев
54'
53'
Желтая карточка
О. Ожегович
46'
Замена
А. Мухин
️️️️
А. Трошечкин
Замена
В. Камилов
️️️️
Д. Уткин
46'
32'
Желтая карточка
Н. Каккоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
11
Исмаэл
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
3-3-3-1
88
Шелия
4
Ибишев
2
Жиров
75
Гандри
95
Адамов
27
Камило
53
Тодорович
11
Исмаэл
47
Уткин
7
Садулаев
20
Самородов
4-2-1-2-1
30
Медведев
15
Эктов
3
Ведерников
25
Карич
27
Магкеев
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
21
Боселли
19
Ермаков
9
Ожегович
53
Тодорович
36
Ловат
36
Ловат
53
Тодорович
4
Ибишев
0
Швец
0
Швец
4
Ибишев
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
20
Самородов
11
Луна Диале
11
Луна Диале
20
Самородов
11
Исмаэл
27
Кардосо
27
Кардосо
11
Исмаэл
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
19
Ермаков
87
Боженов
87
Боженов
19
Ермаков
5
Трошечкин
10
Мухин
10
Мухин
5
Трошечкин
9
Ожегович
14
Тичич
14
Тичич
9
Ожегович
21
Боселли
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
21
Боселли
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
4
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
11
Офсайды
5
1
Количество передач
412
393
Сейвы
1
6
Точность передач %
75
69
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; АVAR – Артём Любимов
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Пирожков, Ахмадов)
Новости команд
Все
Ахмат
Нижний Новгород
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
13:50
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:07
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
Расписание РПЛ на 28 ноября 2026
Вчера, 08:16
1
«Очень хочет»: Генич раскрыл амбициозную трансферную цель «Динамо»
27 ноября
2
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
13:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:07
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
26 ноября
6
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+