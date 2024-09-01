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РПЛ 2026/2027
Оренбург - Динамо
Оренбург - Динамо: обзор матча 01 сентября 2024
Оренбург
01.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
20'
С. Сахархизан
90+5'
М. Перес
64'
М. Перес (АГ)
72'
Э. Маухуб (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Динамо
ГОЛ! 2:2!
М. Перес
Пас отдал
Б. Мансилья
90'
+5
89'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
Д. Куэро
️️️️
И. Башич
81'
Замена
Х. Томпсон
️️️️
А. Малых
81'
81'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Х. Карраскаль
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Маухуб
Желтая карточка
И. Башич
71'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
С. Оганесян
68'
65'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
Я. Гладышев
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Перес
64'
Пенальти не реализован!
К. Тюкавин
51'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Желтая карточка
А. Малых
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Сахархизан
Пас отдал
Д. Хотулев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
3-3-3-1
57
Москвичев
2
Перес
4
Хотулев
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
12
Малых
11
Мансилья
13
Башич
9
Оганесян
11
Сахархизан
3-3-1-1-2
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
6
Фернандес
2
Даса
24
Чавес
93
Лаксальт
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
12
Малых
10
Томпсон
10
Томпсон
12
Малых
9
Оганесян
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Оганесян
13
Башич
50
Куэро
50
Куэро
13
Башич
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
15
Карраскаль
77
Макаров
77
Макаров
15
Карраскаль
91
Гладышев
49
Маухуб
49
Маухуб
91
Гладышев
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Динамо
2
1
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
11
Офсайды
4
3
Количество передач
399
357
Сейвы
9
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Чистяков; АVAR – Владимир Москалёв
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Аксенов)
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