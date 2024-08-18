Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Нижний Новгород
Краснодар - Нижний Новгород: обзор матча 18 августа 2024
Краснодар
18.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
76'
М. Давид Кобнан
80'
М. Давид Кобнан
36'
Х. Боселли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Нижний Новгород
85'
Желтая карточка
Н. Калинский
84'
Замена
В. Царукян
️️️️
О. Ожегович
84'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Х. Боселли
ГОЛ! 2:1!
М. Давид Кобнан
Пас отдал
Д. Кордоба
80'
ГОЛ! 1:1!
М. Давид Кобнан
Пас отдал
Э. Сперцян
76'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Л. Оласа
75'
Замена
Д. Козлов
️️️️
К. Ленини
75'
73'
Замена
К. Боженов
️️️️
М. Стаматов
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
61'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Кастаньо
61'
58'
Замена
С. Магкеев
️️️️
Н. Каккоев
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Боселли
Пас отдал
М. Стаматов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
(К)
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К)
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
15
Кастаньо
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-2-2-1
30
Медведев
15
Эктов
2
Александров
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
78
Калинский
14
Тичич
21
Боселли
19
Ермаков
9
Ожегович
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
6
Ленини
18
Козлов
18
Козлов
6
Ленини
15
Кастаньо
88
Кривцов
88
Кривцов
15
Кастаньо
15
Оласа
6
Олусегун
6
Олусегун
15
Оласа
22
Каккоев
27
Магкеев
27
Магкеев
22
Каккоев
30
Стаматов
87
Боженов
87
Боженов
30
Стаматов
9
Ожегович
80
Царукян
80
Царукян
9
Ожегович
21
Боселли
17
Карапузов
17
Карапузов
21
Боселли
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
1
Всего ударов по воротам
17
2
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
13
Офсайды
1
1
Количество передач
502
266
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
64
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; АVAR – Артём Любимов
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Краснодар
Нижний Новгород
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
Вчера, 15:42
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Ростов» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:27
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:07
РПЛ: шансы «Ростова» и «Краснодара» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:48
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
Вчера, 15:42
«Ростов» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:27
РПЛ: шансы «Ростова» и «Краснодара» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:48
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
Вчера, 00:48
1
Вердикт ЭСК РФС по удалению Осипенко в матче «Динамо» – «Краснодар»
27 ноября
6
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:07
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
26 ноября
6
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
26 ноября
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+