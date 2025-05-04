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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Лехия
Краковия - Лехия: обзор матча 04 мая 2025
Краковия
04.05.2025, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 31 тур
0 : 2
Завершен
Лехия
49'
М. Хлан
87'
I. Zhelizko (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Лехия
Желтая карточка
А. Хасич
90'
+3
87'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
I. Zhelizko
85'
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
К. Мена
Замена
D. Polak
️️️️
B. Biedrzycki
82'
71'
Замена
T. Neugebauer
️️️️
Б. Вьюнник
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
М. Майгаард
65'
64'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
M. Głogowski
Замена
М. Минчев
️️️️
K. Smiglewski
59'
Замена
F. Bzdyl
️️️️
П. Соколовски
59'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Хлан
Замена
Д. Кристьян Олафссон
️️️️
P. Janasik
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
25
Якуб Югаш
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
33
Максим Хлан
АП
21
Michal Głogowski
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
28
Dawid Polak
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
72
Oskar Lachowicz
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
Лехия
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
17
Антон Царенко
АП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
3-1-1-5
23
Раваш
25
Югаш
4
Хенрикссон
39
Перкович
88
Соколовски
22
9
Каллман
77
20
Майгаард
21
14
Хасич
3-3-2-2
1
44
4
23
79
6
10
Капич
33
Хлан
30
Мена
27
Вьюнник
21
77
20
Олафссон
20
Олафссон
77
22
28
28
22
21
17
Минчев
17
Минчев
21
88
Соколовски
11
11
88
Соколовски
20
Майгаард
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
20
Майгаард
30
Мена
33
33
30
Мена
27
Вьюнник
99
99
27
Вьюнник
21
79
79
21
Остались в запасе
Краковия
Лехия
13
Sebastian Madejski
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
72
Oskar Lachowicz
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
17
Антон Царенко
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
72
Oskar Lachowicz
ЦП
Остались в запасе
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
17
Антон Царенко
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Краковия - Лехия
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
13
Офсайды
1
0
Количество передач
437
354
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Новости команд
Все
Краковия
Лехия
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
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2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
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1
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
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2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
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