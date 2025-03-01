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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Пяст
Заглембе - Пяст: обзор матча 01 марта 2025
Заглембе
01.03.2025, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 23 тур
0 : 1
Завершен
Пяст
8'
М. Росолек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Пяст
Желтая карточка
Д. Дабровски
90'
+4
88'
Замена
G. Tomasiewicz
️️️️
M. Szczepański
Замена
D. Mikolajewski
️️️️
J. Kolan
80'
Замена
Й. Чорлука
️️️️
B. Kłudka
76'
69'
Желтая карточка
А. Зедадка
69'
Замена
Х. Феликс
️️️️
M. Chrapek
Замена
J. Jach (pen.)
️️️️
D. Michalski
46'
Замена
A. Radwanski
️️️️
M. Mróz
46'
Замена
A. Wozniak
️️️️
К. Шмит
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Росолек
Пас отдал
J. Czerwiński
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Заглембе
34
Michał Matys
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
16
Йосип Чорлука
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
14
Ludvig Fritzson
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Пяст
79
Dawid Rychta
ВР
79
Dawid Rychta
ВР
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Гладун
25
4
2
5
26
8
Дабровски
7
21
Пенько
7
Вдовяк
7
Шмит
2-3-1-4
26
Плах
80
Зедадка
18
30
6
26
Костадинов
97
Йирка
4
5
16
7
Росолек
2
16
Чорлука
16
Чорлука
2
7
Шмит
11
11
7
Шмит
7
17
17
7
4
33
33
4
26
19
19
26
30
20
20
30
6
7
Феликс
7
Феликс
6
Остались в запасе
Заглембе
Пяст
34
Michał Matys
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
14
Ludvig Fritzson
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
79
Dawid Rychta
ВР
79
Dawid Rychta
ВР
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
34
Michał Matys
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
14
Ludvig Fritzson
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
Остались в запасе
79
Dawid Rychta
ВР
79
Dawid Rychta
ВР
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Заглембе - Пяст
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
17
13
Офсайды
5
1
Количество передач
505
433
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
70
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Frankowski, Bartosz, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
2834
Новости команд
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