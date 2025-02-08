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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Легия
Пяст - Легия: обзор матча 08 февраля 2025
Пяст
08.02.2025, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 20 тур
1 : 0
Завершен
Легия
40'
Х. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Легия
90'
+5
Желтая карточка
М. Ойеделе
90'
+4
Желтая карточка
С. Капуади
90'
Желтая карточка
Я. Зиолковски
79'
Замена
M. Szczepaniak
️️️️
Ю. Элитим
79'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
К. Чодина
Замена
G. Tomasiewicz
️️️️
M. Chrapek
78'
Желтая карточка
P. Dziczek
73'
Замена
М. Росолек
️️️️
A. Katsantonis
67'
67'
Замена
Я. Зиолковски
️️️️
Р. Панков
67'
Замена
М. Ойеделе
️️️️
Р. Августиняк
Желтая карточка
Т. Костадинов
63'
Желтая карточка
A. Katsantonis
47'
ГОЛ! 1:0!
Х. Феликс
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
10
A. Katsantonis
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
11
Каспер Чодина
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
7
Мацей Росолек
ЦФ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
15
Pascal Mozie
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
2-2-1-5
26
Плах
18
3
26
Костадинов
6
97
Йирка
5
10
16
4
7
Феликс
3-1-2-3-1
1
Ковачевич
12
Панков
3
Капуади
19
Винагре
8
Августиняк
22
Элитим
21
Бичахчян
22
Вшолек
67
Капустка
11
Чодина
28
Гуал
6
20
20
6
10
7
Росолек
7
Росолек
10
12
Панков
4
Зиолковски
4
Зиолковски
12
Панков
8
Августиняк
8
Ойеделе
8
Ойеделе
8
Августиняк
22
Элитим
17
17
22
Элитим
11
Чодина
17
Пекхарт
17
Пекхарт
11
Чодина
Остались в запасе
Пяст
Легия
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
15
Pascal Mozie
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Пяст - Легия
3
3
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
13
Нарушения
18
14
Офсайды
1
1
Количество передач
316
495
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Посещаемость:
8304
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