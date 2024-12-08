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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Легия
Заглембе - Легия: обзор матча 08 декабря 2024
Заглембе
08.12.2024, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 18 тур
0 : 3
Завершен
Легия
17'
С. Барсия
26'
Б. Капустка (П)
31'
Р. Морисита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Легия
Замена
P. Kusztal
️️️️
B. Kłudka
85'
85'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Б. Капустка
83'
Желтая карточка
П. Кун
79'
Замена
M. Alfarela
️️️️
М. Гуал
78'
Замена
M. Szczepaniak
️️️️
К. Чодина
Замена
D. Mikolajewski
️️️️
Т. Пенько
66'
62'
Замена
Я. Зиолковски
️️️️
С. Барсия
Желтая карточка
I. Orlikowski
50'
Замена
M. Dziewiatowski
️️️️
T. Makowski
46'
46'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Р. Августиняк
45'
+1
Желтая карточка
С. Барсия
31'
ГОЛ! 0:3!
Р. Морисита
Пас отдал
Лукиньяс
26'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Капустка
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Барсия
Пас отдал
К. Чодина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
23
Patryk Kusztal
ЦП
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
Легия
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4-4-1-1
30
Гладун
31
5
2
2
8
Дабровски
6
21
Пенько
7
7
Вдовяк
91
2-1-1-3-3
87
Кобыляк
22
Барсия
3
Капуади
8
Августиняк
23
Кун
11
Чодина
82
Лукиньяс
67
Капустка
28
Гуал
25
Морисита
22
Вшолек
2
23
23
2
6
20
20
6
21
Пенько
19
19
21
Пенько
22
Барсия
4
Зиолковски
4
Зиолковски
22
Барсия
67
Капустка
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
67
Капустка
8
Августиняк
16
Челхака
16
Челхака
8
Августиняк
11
Чодина
17
17
11
Чодина
28
Гуал
19
19
28
Гуал
Остались в запасе
Заглембе
Легия
1
Jasmin Burić
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
Остались в запасе
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Заглембе - Легия
1
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
17
Офсайды
1
1
Количество передач
456
268
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
7859
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