Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Краковия
Лехия - Краковия: обзор матча 03 ноября 2024
Лехия
03.11.2024, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 14 тур
1 : 2
Завершен
Краковия
4'
Б. Каллман (П)
44'
Б. Каллман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Краковия
Желтая карточка
Б. Вьюнник
90'
+7
89'
Желтая карточка
Г. Раваш
Замена
А. Царенко
️️️️
М. Хлан
88'
81'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
А. Хасич
81'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
Я. Атанасов
Замена
K. Sezonienko
️️️️
T. Wójtowicz
72'
Желтая карточка
A. Chindris
48'
44'
ГОЛ! 0:2!
Б. Каллман
Пас отдал
А. Хасич
Замена
M. Kałahur
️️️️
T. Neugebauer
42'
Желтая карточка
I. Zhelizko
36'
Вторая желтая
Конрадо
35'
18'
Желтая карточка
П. Соколовски
Желтая карточка
Конрадо
17'
9'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
В. Гицэ
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Каллман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
79
Dominik Pila
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
33
Максим Хлан
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
17
Антон Царенко
АП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Краковия
26
Jakub Burek
ВР
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
2-5-1-2
29
Сарнавский
97
Конрадо
4
99
10
Капич
33
6
79
33
Хлан
4
27
Вьюнник
3-3-1-3
23
Раваш
5
Гицэ
27
Сковгор
25
Какабадзе
27
Хосконен
88
Соколовски
20
Олафссон
8
9
Каллман
20
Майгаард
14
Хасич
99
23
23
99
33
Хлан
17
Царенко
17
Царенко
33
Хлан
33
79
79
33
5
Гицэ
21
Атанасов
21
Атанасов
5
Гицэ
Атанасов
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
Атанасов
14
Хасич
22
22
14
Хасич
17
17
Остались в запасе
Лехия
Краковия
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
Главный тренер
Шимон Грабовски
26
Jakub Burek
ВР
11
Fabian Bzdyl
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
Остались в запасе
26
Jakub Burek
ВР
11
Fabian Bzdyl
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Лехия - Краковия
4
1
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
9
Офсайды
1
3
Количество передач
452
364
Сейвы
6
3
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
Новости команд
Все
Лехия
Краковия
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+