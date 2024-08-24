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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Заглембе
Пяст - Заглембе: обзор матча 24 августа 2024
Пяст
24.08.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 6 тур
1 : 0
Завершен
Заглембе
45+1'
Д. Кадзиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Заглембе
Желтая карточка
Т. Костадинов
90'
+6
Желтая карточка
P. Dziczek
90'
+3
87'
Желтая карточка
М. Вдовяк
85'
Замена
B. Kopacz
️️️️
Л. Мата
76'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
T. Makowski
76'
Замена
P. Kusztal
️️️️
Т. Пенько
Замена
M. Szczepański
️️️️
М. Росолек
72'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
M. Chrapek
69'
68'
Замена
К. Шмит
️️️️
М. Вдовяк
46'
Замена
A. Radwanski
️️️️
M. Mróz
ГОЛ! 1:0!
Д. Кадзиор
Пас отдал
М. Росолек
45'
+1
Желтая карточка
J. Czerwiński
41'
Замена
T. Mokwa
️️️️
I. Drapinski
29'
15'
Желтая карточка
M. Mróz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
77
Szczepan Mucha
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
7
Каетан Шмит
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
2-4-4
26
Плах
11
Пырка
3
20
6
19
Амейо
92
Кадзиор
5
7
Росолек
16
4
3-4-1-2
30
Гладун
13
31
5
7
6
8
Дабровски
21
Пенько
7
Вдовяк
10
Сейк
3
Мата
7
Росолек
30
30
7
Росолек
6
26
Костадинов
26
Костадинов
6
3
22
22
3
3
Мата
2
2
3
Мата
7
17
17
7
21
Пенько
23
23
21
Пенько
7
Вдовяк
7
Шмит
7
Шмит
7
Вдовяк
6
91
91
6
Остались в запасе
Пяст
Заглембе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
77
Szczepan Mucha
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
77
Szczepan Mucha
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Пяст - Заглембе
3
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
16
Офсайды
1
0
Количество передач
392
461
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Посещаемость:
4516
Новости команд
Все
Пяст
Заглембе
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
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2022.04.26 13:59
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2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
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2019.08.23 13:44
3
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2019.08.21 18:15
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2
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13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
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