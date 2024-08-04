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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Пяст
Легия - Пяст: обзор матча 04 августа 2024
Легия
04.08.2024, воскресенье, 21:15
Польша. Экстракласа, 3 тур
1 : 2
Завершен
Пяст
45+1'
Б. Крамер
20'
M. Chrapek
85'
Т. Костадинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Пяст
Желтая карточка
М. Гуал
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
М. Росолек
90'
Желтая карточка
Т. Костадинов
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Лукиньяс
86'
85'
ГОЛ! 1:2!
Т. Костадинов
80'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
T. Huk
74'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
Замена
Ю. Челхака
️️️️
К. Гонсалвеш
64'
Замена
Р. Морисита
️️️️
Р. Винагре
64'
63'
Замена
I. Drapinski
️️️️
Д. Кадзиор
63'
Замена
М. Росолек
️️️️
Ф. Пясецки
Замена
M. Alfarela
️️️️
Б. Капустка
55'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Б. Крамер
55'
ГОЛ! 1:1!
Б. Крамер
Пас отдал
Б. Капустка
45'
+1
40'
Желтая карточка
M. Chrapek
37'
Желтая карточка
М. Амейо
Желтая карточка
Б. Крамер
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
M. Chrapek
Пас отдал
J. Czerwiński
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
25
Рея Морисита
ПВ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
4-1-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
4
Зиолковски
3
Капуади
12
Панков
5
Гонсалвеш
67
Капустка
82
Лукиньяс
22
Вшолек
9
Крамер
28
Гуал
2-4-4
26
Плах
2
11
Пырка
19
Амейо
6
20
92
Кадзиор
4
5
16
9
Пясецки
5
Гонсалвеш
16
Челхака
16
Челхака
5
Гонсалвеш
19
Винагре
25
Морисита
25
Морисита
19
Винагре
67
Капустка
19
19
67
Капустка
9
Крамер
17
Нсаме
17
Нсаме
9
Крамер
82
Лукиньяс
17
Пекхарт
17
Пекхарт
82
Лукиньяс
92
Кадзиор
3
3
92
Кадзиор
5
26
Костадинов
26
Костадинов
5
6
30
30
6
9
Пясецки
7
Росолек
7
Росолек
9
Пясецки
Остались в запасе
Легия
Пяст
87
Габриэль Кобыляк
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Легия - Пяст
2
4
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
7
Офсайды
1
3
Количество передач
508
475
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
24633
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