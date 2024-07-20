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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Заглембе
Легия - Заглембе: обзор матча 20 июля 2024
Легия
20.07.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 1 тур
2 : 0
Завершен
Заглембе
86'
Р. Августиняк
90+3'
Лукиньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Заглембе
ГОЛ! 2:0!
Лукиньяс
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Р. Августиняк
Пас отдал
П. Вшолек
86'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Р. Панков
78'
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Б. Капустка
78'
67'
Замена
M. Grzybek
️️️️
М. Вдовяк
67'
Замена
В. Сейк
️️️️
D. Kurminowski
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Я. Зиолковски
65'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Пекхарт
65'
Желтая карточка
Я. Зиолковски
60'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Р. Морисита
58'
55'
Замена
I. Orlikowski
️️️️
M. Mróz
52'
Красная карточка
M. Nalepa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
11
Каспер Чодина
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
9
Блаж Крамер
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
39
Filip Kocaba
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
3-1-3-3
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
4
Зиолковски
5
Гонсалвеш
67
Капустка
82
Лукиньяс
25
Морисита
17
Пекхарт
28
Гуал
22
Вшолек
3-4-1-2
1
25
5
2
6
21
Пенько
7
8
Дабровски
7
Вдовяк
3
Мата
91
25
Морисита
19
Винагре
19
Винагре
25
Морисита
12
Панков
55
Енджейчик
55
Енджейчик
12
Панков
4
Зиолковски
8
Августиняк
8
Августиняк
4
Зиолковски
67
Капустка
86
Стрзалек
86
Стрзалек
67
Капустка
17
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
17
Пекхарт
7
31
31
7
7
Вдовяк
13
13
7
Вдовяк
91
10
Сейк
10
Сейк
91
Остались в запасе
Легия
Заглембе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
11
Каспер Чодина
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
30
Доминик Гладун
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
39
Filip Kocaba
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
11
Каспер Чодина
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
39
Filip Kocaba
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Легия - Заглембе
1
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
445
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
25542
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