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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт - Тальерес де Кордоба
Ривер Плейт - Тальерес де Кордоба: обзор матча 22 августа 2024
Ривер Плейт
22.08.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Тальерес де Кордоба
34'
М. Борха
50'
S. Simón
69'
F. Girotti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Тальерес де Кордоба
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Борха
90'
+2
76'
Замена
M. Portillo
️️️️
Х. Портилья
Замена
И. Фернандес
️️️️
М. Краневиттер
76'
72'
Желтая карточка
Г. Бенавидес
69'
ГОЛ! 2:1!
F. Girotti
Пас отдал
Б. Риверос
69'
Замена
R. Botta
️️️️
С. Паласиос
68'
Замена
U. Ortegoza
️️️️
М. Галарса
64'
Желтая карточка
М. Галарса
Замена
К. Эчеверри
️️️️
S. Simón
64'
Замена
Ф. Колидио
️️️️
Ф. Мастантуоно
64'
Желтая карточка
М. Борха
60'
53'
Замена
F. Girotti
️️️️
B. Barticciotto
52'
Замена
M. Esquivel
️️️️
F. Moyano
ГОЛ! 2:0!
S. Simón
Пас отдал
М. Меса
50'
Замена
Р. Вильягра
️️️️
R. Aliendro
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Борха
Пас отдал
R. Aliendro
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Тальерес де Кордоба
4
Матиас Каталан
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
16
Ulises Ortegoza
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
26
Marcos Portillo
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
4-1-3-1-2
34
Армани
2
Пеццелла
27
Диас
13
Диас
14
Бустос
5
Краневиттер
19
29
30
Мастантуоно
8
Меса
93
Борха
29
Карбони
3-4-1-3
4
Каталан
15
Риверос
29
Бенавидес
5
27
Портилья
80
Галарса
5
34
Паласиос
33
25
17
Эррера
29
5
Вильягра
5
Вильягра
29
5
Краневиттер
6
Фернандес
6
Фернандес
5
Краневиттер
19
30
Эчеверри
30
Эчеверри
19
93
Борха
28
Барейро
28
Барейро
93
Борха
30
Мастантуоно
9
Колидио
9
Колидио
30
Мастантуоно
80
Галарса
16
16
80
Галарса
34
Паласиос
20
20
34
Паласиос
27
Портилья
26
26
27
Портилья
5
32
32
5
33
99
99
33
Остались в запасе
Ривер Плейт
Тальерес де Кордоба
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Ривер Плейт - Тальерес де Кордоба
1
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
17
14
Офсайды
2
2
Количество передач
361
400
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.13
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Монументаль
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6 августа
1
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3
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