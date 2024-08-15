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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Тальерес де Кордоба - Ривер Плейт
Тальерес де Кордоба - Ривер Плейт: обзор матча 15 августа 2024
Тальерес де Кордоба
15.08.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Ривер Плейт
86'
П. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тальерес де Кордоба - Ривер Плейт
Желтая карточка
М. Галарса
90'
+3
86'
ГОЛ! 0:1!
П. Диас
Пас отдал
И. Фернандес
82'
Желтая карточка
S. Simón
80'
Замена
П. Солари
️️️️
А. Барейро
65'
Замена
A. Ruberto
️️️️
R. Aliendro
Замена
U. Ortegoza
️️️️
B. Barticciotto
63'
Замена
C. Tarragona
️️️️
F. Girotti
63'
Красная карточка
L. Suárez
60'
57'
Замена
М. Ланзини
️️️️
К. Эчеверри
57'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Ф. Мастантуоно
50'
Желтая карточка
К. Эчеверри
Замена
Б. Риверос
️️️️
M. Portillo
46'
45'
Желтая карточка
П. Диас
Замена
R. Ruiz Rodríguez
️️️️
S. Martínez
34'
Желтая карточка
М. Каталан
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
26
Marcos Portillo
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
5
Juan Portillo
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
99
Federico Girotti
ЦФ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
19
Santiago Simón
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
16
Ulises Ortegoza
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
25
Ian Subiabre
ЦФ
3-5-3
29
Бенавидес
4
Каталан
3
5
5
14
80
Галарса
26
33
17
Эррера
99
4-1-3-1-1
34
Армани
14
Бустос
27
Диас
13
Диас
2
Пеццелла
5
Краневиттер
29
19
30
Мастантуоно
30
Эчеверри
28
Барейро
26
15
Риверос
15
Риверос
26
33
16
16
33
14
18
18
14
99
25
25
99
30
Мастантуоно
6
Фернандес
6
Фернандес
30
Мастантуоно
30
Эчеверри
22
Ланзини
22
Ланзини
30
Эчеверри
28
Барейро
7
Солари
7
Солари
28
Барейро
29
32
32
29
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Ривер Плейт
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
32
Matías Esquivel
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
32
Matías Esquivel
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Остались в запасе
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Ривер Плейт
2
1
3
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
3
Нарушения
15
14
Офсайды
1
1
Количество передач
326
507
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.14
0.3
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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1
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29 июля
3
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28 июля
13
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9
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1
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