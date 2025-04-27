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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Риека
Динамо Загреб - Риека: обзор матча 27 апреля 2025
Динамо Загреб
27.04.2025, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Риека
13'
М. Пьяца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Риека
90'
Замена
D. Dogan
️️️️
А. Орек
Желтая карточка
Б. Франьич
88'
Замена
С. Ристовски
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
83'
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Пьяца
83'
80'
Желтая карточка
Т. Фрук
Замена
Л. Качавенда
️️️️
М. Батурина
70'
Замена
С. Куленович
️️️️
В. Канга
70'
63'
Желтая карточка
А. Орек
63'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Л. Менало
Замена
А. Ходжа
️️️️
Л. Стойкович
62'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
53'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Петрович
ГОЛ! 1:0!
М. Пьяца
Пас отдал
М. Батурина
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
22
Анте Орек
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
15
Niko Galešić
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
19
Cherno Saho
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Невистич
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
18
Пьерр-Габриэль
4
Франьич
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
9
Канга
7
Пьяца
2-4-1-3
23
Зломислич
55
Манев
22
Орек
18
Селахи
7
Джуара
10
Фрук
21
Петрович
4
Янкович
17
Менало
34
Деветак
45
Майсторович
18
Пьерр-Габриэль
33
Ристовски
33
Ристовски
18
Пьерр-Габриэль
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
10
Стойкович
11
Ходжа
11
Ходжа
10
Стойкович
9
Канга
17
Куленович
17
Куленович
9
Канга
7
Пьяца
9
Петкович
9
Петкович
7
Пьяца
17
Менало
9
Чоп
9
Чоп
17
Менало
22
Орек
20
20
22
Орек
Остались в запасе
Динамо Загреб
Риека
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Динамо Загреб - Риека
2
3
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
2
Количество передач
427
360
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Максимир
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