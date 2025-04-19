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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Горица
Осиек - Горица: обзор матча 19 апреля 2025
Осиек
19.04.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Горица
30'
А. Паязити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Горица
89'
Желтая карточка
Г. Сикошек
86'
Замена
S. Bralic
️️️️
М. Ндокит
Замена
M. Soldo
️️️️
Р. Гедес
82'
Замена
V. Jugović
️️️️
Х. Бабец
72'
Желтая карточка
Т. Дантас
60'
Замена
Эрнани
️️️️
P. Lima
57'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Паязити
Желтая карточка
Р. Юришич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
21
Pedro Lima
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Горица
31
Ivan Banić
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
4
Адрион Паязити
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
3-3-3-1
31
Маленица
42
Гедес
26
5
Мкртчян
21
Юришич
6
Бабец
11
Омерович
21
26
Дантас
70
Пушич
9
4-1-2-1-2
31
24
Миканович
2
Кризманич
20
Сикошек
4
20
Элези
4
Паязити
30
7
Халилович
21
20
Ндокит
42
Гедес
14
14
42
Гедес
6
Бабец
7
7
6
Бабец
21
27
Эрнани
27
Эрнани
21
20
Ндокит
29
29
20
Ндокит
Остались в запасе
Осиек
Горица
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Осиек - Горица
2
1
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
11
Количество передач
457
352
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
10
7
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- : -
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Осиек
1 : 0
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0 : 1
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22.11.2026
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Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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