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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Горица
Вараждин - Горица: обзор матча 04 апреля 2025
Вараждин
04.04.2025, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Горица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Горица
88'
Желтая карточка
S. Bralic
86'
Замена
D. Stiglec
️️️️
Г. Сикошек
Замена
L. Škaričić
️️️️
M. Mladenovski
73'
Замена
J. Sierra
️️️️
M. Marina
67'
Замена
E. Alic
️️️️
М. Вук
67'
Замена
Д. Митровски
️️️️
J. Poldrugač
56'
Замена
M. Antunović
️️️️
M. Dabro
56'
55'
Желтая карточка
Г. Сикошек
33'
Желтая карточка
К. Кризманич
30'
Замена
M. Leš
️️️️
A. Krešić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
7
Матей Вук
ЛВ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
7
Marko Dabro
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Горица
31
Ivan Banić
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Агон Элези
ОП
77
Valentino Majstorović
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
41
Anton Krešić
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
14
Jaime Sierra
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
24
Mateo Bašić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4-3-1-2
1
13
5
Ба
25
23
Маглица
8
24
11
7
Вук
22
7
3-1-2-1-3
31
29
20
Сикошек
2
Кризманич
20
Элези
77
4
Паязити
7
Халилович
50
Эрцег
20
Ндокит
41
24
14
14
24
11
20
Митровски
20
Митровски
11
7
22
22
7
13
4
4
13
7
Вук
2
2
7
Вук
20
Сикошек
90
90
20
Сикошек
41
5
5
41
Остались в запасе
Вараждин
Горица
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
24
Mateo Bašić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
24
Mateo Bašić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Вараждин - Горица
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
14
Офсайды
2
2
Количество передач
489
377
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
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