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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Хайдук
Риека - Хайдук: обзор матча 16 марта 2025
Риека
16.03.2025, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Хайдук
25'
Т. Фрук
89'
Т. Фрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Хайдук
Замена
Š. Butić
️️️️
Т. Фрук
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Т. Фрук
Пас отдал
Н. Джуара
89'
88'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Диалло
84'
Желтая карточка
И. Диалло
Замена
А. Гояк
️️️️
Л. Селахи
82'
Замена
Й. Манев
️️️️
B. Bogojević
82'
82'
Замена
Н. Русин
️️️️
М. Шего
Желтая карточка
B. Bogojević
76'
Замена
Л. Менало
️️️️
Д. Чоп
75'
70'
Желтая карточка
А. Саньянг
68'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
Ф. Кровинович
Желтая карточка
М. Деветак
59'
54'
Желтая карточка
Ф. Уремович
46'
Замена
Я. Млакар
️️️️
A. Kalik
30'
Желтая карточка
М. Ливайя
ГОЛ! 1:0!
Т. Фрук
Пас отдал
Н. Джуара
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
(К)
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
4
Нико Янкович
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
10
Марко Ливайя
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
19
Cherno Saho
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
9
Ян Млакар
ЛВ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
1-5-1-3
23
Зломислич
6
Радельич
18
Селахи
21
Петрович
10
Фрук
7
Джуара
25
4
Янкович
9
Чоп
34
Деветак
45
Майсторович
4-1-3-3
22
Уремович
21
5
Диалло
32
Хргович
14
Сигур
11
Ракитич
10
Кровинович
20
10
Ливайя
11
Шего
13
25
55
Манев
55
Манев
25
10
Фрук
27
27
10
Фрук
18
Селахи
14
Гояк
14
Гояк
18
Селахи
9
Чоп
17
Менало
17
Менало
9
Чоп
5
Диалло
17
Мельняк
17
Мельняк
5
Диалло
10
Кровинович
21
Пукштас
21
Пукштас
10
Кровинович
20
9
Млакар
9
Млакар
20
11
Шего
31
Русин
31
Русин
11
Шего
Остались в запасе
Риека
Хайдук
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Риека - Хайдук
2
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
18
Офсайды
1
0
Количество передач
322
429
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Bel, Dario, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
8095 из 8279 зрителей (97%)
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