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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Вараждин
Осиек - Вараждин: обзор матча 16 марта 2025
Осиек
16.03.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Вараждин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Вараждин
Замена
J. Ohajunwa
️️️️
П. Пушич
88'
Замена
P. Lima
️️️️
M. Soldo
84'
74'
Желтая карточка
M. Marina
70'
Замена
A. Mazari
️️️️
А. Латкович
70'
Замена
L. Škaričić
️️️️
Ф. Маглица
63'
Замена
E. Alic
️️️️
М. Вук
63'
Замена
M. Dabro
️️️️
M. Antunović
28'
Желтая карточка
Л. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
7
Матей Вук
ЛВ
14
Jaime Sierra
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
22
Luka Mamić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
3-3-3-1
31
Маленица
15
Мерсинай
5
Мкртчян
34
42
Гедес
6
Бабец
11
Омерович
26
Дантас
14
70
Пушич
9
4-3-1-2
1
23
Маглица
25
5
Ба
13
14
24
10
Латкович
7
Вук
22
22
14
21
21
14
70
Пушич
8
8
70
Пушич
10
Латкович
20
20
10
Латкович
22
7
7
22
7
Вук
2
2
7
Вук
23
Маглица
4
4
23
Маглица
Остались в запасе
Осиек
Вараждин
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Осиек - Вараждин
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
518
331
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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