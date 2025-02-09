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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Локомотива
Славен Белупо - Локомотива: обзор матча 09 февраля 2025
Славен Белупо
09.02.2025, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Локомотива
39'
D. Kovačić
90+2'
A. Šuto
45'
Р. Мудражия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Локомотива
ГОЛ! 2:1!
A. Šuto
Пас отдал
I. Dolček
90'
+2
Замена
M. Šakota
️️️️
А. Гргич
89'
Желтая карточка
A. Šuto
88'
86'
Желтая карточка
L. Dajčer
Желтая карточка
A. Liber
85'
Замена
A. Šuto
️️️️
I. Lepinjica
78'
72'
Желтая карточка
М. Леовац
67'
Замена
D. Bušnja
️️️️
S. Goričan
Замена
I. Dolček
️️️️
М. Каймаков
63'
45'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мудражия
Пас отдал
Ф. Карачич
Желтая карточка
М. Каймаков
44'
ГОЛ! 1:0!
D. Kovačić
39'
Желтая карточка
I. Lepinjica
29'
Желтая карточка
D. Kovačić
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
30
Dušan Vuković
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
Локомотива
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
3-2-5
25
8
6
35
10
Каймаков
23
90
Несторовски
4
8
27
Гргич
14
4-3-1-2
31
13
Карачич
30
20
Колингер
22
Леовац
5
20
Мудражия
11
23
Врбанчич
17
Андрич
30
27
Гргич
14
14
27
Гргич
23
22
22
23
10
Каймаков
7
7
10
Каймаков
11
21
21
11
Остались в запасе
Славен Белупо
Локомотива
32
Ivan Čović
ВР
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
29
Marko Aščić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
29
Marko Aščić
ЦФ
Остались в запасе
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Славен Белупо - Локомотива
5
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
19
13
Офсайды
3
0
Количество передач
325
390
Сейвы
5
2
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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Локомотива
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3
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2024.02.15 17:41
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2022.06.23 12:10
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
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2022.05.31 16:40
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1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
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2020.08.20 20:20
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