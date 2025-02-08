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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Осиек
Горица - Осиек: обзор матча 08 февраля 2025
Горица
08.02.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Осиек
67'
Д. Миканович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Осиек
Желтая карточка
Д. Миканович
90'
+4
Замена
D. Stiglec
️️️️
Т. Халилович
90'
83'
Желтая карточка
V. Jugović
74'
Замена
P. Lima
️️️️
M. Soldo
Замена
M. Kolar
️️️️
А. Паязити
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Миканович
67'
65'
Желтая карточка
M. Soldo
46'
Замена
V. Jugović
️️️️
Т. Дантас
Желтая карточка
К. Кризманич
38'
Желтая карточка
А. Паязити
31'
31'
Желтая карточка
Х. Бабец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
4
Адрион Паязити
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Filip Čuić
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
32
Tin Sajko
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
24
Filip Živković
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
7
Vedran Jugović
ЦФ
4-2-1-3
31
4
2
Кризманич
20
Сикошек
24
Миканович
4
Паязити
17
Фиолич
7
Халилович
20
Ндокит
5
9
3-3-2-2
31
Маленица
13
Туйя
26
34
11
Омерович
6
Бабец
21
Юришич
26
Дантас
14
34
27
Эрнани
7
Халилович
90
90
7
Халилович
4
Паязити
21
21
4
Паязити
14
21
21
14
26
Дантас
7
7
26
Дантас
Остались в запасе
Горица
Осиек
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
1
Mattia Del Favero
ВР
32
Tin Sajko
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
24
Filip Živković
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
32
Tin Sajko
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
24
Filip Živković
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Горица - Осиек
3
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
16
Офсайды
3
0
Количество передач
363
390
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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