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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Славен Белупо
Хайдук - Славен Белупо: обзор матча 26 января 2025
Хайдук
26.01.2025, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Славен Белупо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Славен Белупо
84'
Желтая карточка
M. Šakota
83'
Замена
M. Boras
️️️️
I. Ćubelić
74'
Замена
K. Butić
️️️️
И. Несторовски
74'
Замена
M. Šakota
️️️️
I. Dolček
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Диалло
72'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
A. Kalik
72'
68'
Желтая карточка
М. Каймаков
59'
Замена
М. Каймаков
️️️️
I. Lepinjica
Замена
B. Durdov
️️️️
А. Саньянг
55'
35'
Желтая карточка
И. Несторовски
Желтая карточка
А. Саньянг
31'
26'
Желтая карточка
A. Bosec
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
14
Нико Сигур
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
10
Марко Ливайя
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Хайдук
73
Borna Buljan
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
21
Рокас Пукштас
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
3-1-3-2-2
22
Уремович
21
5
Диалло
14
Сигур
11
Ракитич
10
Кровинович
20
79
Биук
7
Саньянг
13
10
Ливайя
3-2-5
25
8
6
35
21
23
7
4
14
8
90
Несторовски
5
Диалло
17
Мельняк
17
Мельняк
5
Диалло
20
21
Пукштас
21
Пукштас
20
7
Саньянг
34
34
7
Саньянг
8
23
23
8
7
14
14
7
23
10
Каймаков
10
Каймаков
23
90
Несторовски
45
45
90
Несторовски
Остались в запасе
Хайдук
Славен Белупо
28
Роко Брайкович
ПВ
73
Borna Buljan
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
35
Luka Jurak
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
32
Ivan Čović
ВР
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
73
Borna Buljan
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
35
Luka Jurak
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Хайдук - Славен Белупо
1
4
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
14
Офсайды
4
2
Количество передач
413
309
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Полюд
Посещаемость:
20227 из 35000 зрителей (57%)
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