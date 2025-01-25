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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Вараждин
Горица - Вараждин: обзор матча 25 января 2025
Горица
25.01.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Вараждин
43'
А. Эрцег
34'
А. Латкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Вараждин
88'
Желтая карточка
Д. Митровски
85'
Желтая карточка
M. Antunović
75'
Замена
E. Alic
️️️️
А. Латкович
75'
Замена
M. Antunović
️️️️
M. Dabro
Желтая карточка
Д. Миканович
68'
Замена
L. Vrzić
️️️️
Г. Сикошек
65'
Замена
А. Паязити
️️️️
И. Фиолич
65'
Желтая карточка
И. Фиолич
62'
Желтая карточка
А. Эрцег
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Эрцег
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Латкович
Пас отдал
M. Dabro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
(К)
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
17
Иван Фиолич
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
20
Димитар Митровски
(К)
ПВ
4
Luka Škaričić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Горица
1
Карло Жигер
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
23
Luka Kapulica
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
20
Luka Vrzić
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Вараждин
21
Domagoj Mamić
ВР
1
Teo Novak
ВР
21
Teo Novak
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
2
Enes Alic
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
28
Roko Domjanic
ЦФ
28
Roko Domjanic
ЦФ
3-3-1-2
31
2
Кризманич
6
20
Сикошек
4
20
Элези
24
Миканович
17
Фиолич
9
50
Эрцег
3-3-1-3
21
23
Маглица
5
Ба
16
24
8
10
Латкович
20
Митровски
7
22
4
17
Фиолич
4
Паязити
4
Паязити
17
Фиолич
20
Сикошек
20
20
20
Сикошек
10
Латкович
2
2
10
Латкович
7
22
22
7
Остались в запасе
Горица
Вараждин
1
Карло Жигер
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
5
Mateo Leš
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
21
Domagoj Mamić
ВР
1
Teo Novak
ВР
21
Teo Novak
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
86
Niko Domjanić
ЦФ
28
Roko Domjanic
ЦФ
28
Roko Domjanic
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
5
Mateo Leš
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Остались в запасе
21
Domagoj Mamić
ВР
1
Teo Novak
ВР
21
Teo Novak
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
86
Niko Domjanić
ЦФ
28
Roko Domjanic
ЦФ
28
Roko Domjanic
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Горица - Вараждин
3
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
9
Офсайды
5
1
Количество передач
397
428
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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