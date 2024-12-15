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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Осиек
Вараждин - Осиек: обзор матча 15 декабря 2024
Вараждин
15.12.2024, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Осиек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Осиек
84'
Замена
П. Пушич
️️️️
Т. Дантас
Замена
J. Poldrugač
️️️️
M. Dabro
78'
Замена
E. Alic
️️️️
A. Boršić
71'
Замена
А. Латкович
️️️️
Д. Митровски
71'
69'
Желтая карточка
L. Jelenić
Желтая карточка
Д. Митровски
61'
Желтая карточка
M. Marina
37'
36'
Желтая карточка
Т. Дантас
30'
Желтая карточка
E. Hasić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
11
Мишель Шего
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
33
Emin Hasić
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
9
A. Jakupovic
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
32
Andrej Micic
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-2-2-1-2
1
5
Ба
25
16
13
23
Маглица
24
9
20
Митровски
7
11
Шего
3-2-3-2
31
Маленица
26
13
Туйя
34
11
Омерович
33
26
Дантас
14
21
7
9
20
Митровски
10
Латкович
10
Латкович
20
Митровски
7
11
11
7
25
2
2
25
26
Дантас
70
Пушич
70
Пушич
26
Дантас
Остались в запасе
Вараждин
Осиек
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
32
Andrej Micic
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
32
Andrej Micic
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Вараждин - Осиек
2
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
19
10
Офсайды
1
1
Количество передач
427
328
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
63
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
1434
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