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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Истра 1961
Хайдук - Истра 1961: обзор матча 09 ноября 2024
Хайдук
09.11.2024, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Истра 1961
85'
Я. Бенрау
67'
М. Лисица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Истра 1961
ГОЛ! 1:1!
Я. Бенрау
Пас отдал
М. Ливайя
85'
81'
Желтая карточка
M. Čuić
Замена
Л. Даяку
️️️️
С. Биук
80'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Р. Пукштас
80'
73'
Желтая карточка
Б. Лекуэйри
73'
Замена
M. Čuić
️️️️
Б. Лекуэйри
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Лисица
Пас отдал
Б. Лекуэйри
Замена
А. Саньянг
️️️️
B. Durdov
66'
36'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
28
Роко Брайкович
ПВ
7
Абдули Саньянг
ПВ
7
Александар Трайковски
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Lovro Majkić
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
3-2-2-1-3
22
Уремович
17
Мельняк
14
Сигур
31
Шарлия
32
Хргович
11
Ракитич
21
Пукштас
79
Биук
13
10
Ливайя
34
3-2-1-1-3
1
2
Хайстер
4
Йову
21
Богдан
97
Кадушич
15
Марешич
71
Бийого Поко
21
Лисица
70
27
Лекуэйри
16
Коски
21
Пукштас
45
Бенрау
45
Бенрау
21
Пукштас
34
7
Саньянг
7
Саньянг
34
79
Биук
43
Даяку
43
Даяку
79
Биук
27
Лекуэйри
10
10
27
Лекуэйри
Остались в запасе
Хайдук
Истра 1961
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Lovro Majkić
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Lovro Majkić
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Хайдук - Истра 1961
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
21
Офсайды
1
2
Количество передач
503
306
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Toni Dadic, Croatia
Стадион:
Полюд
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