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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Славен Белупо
Локомотива - Славен Белупо: обзор матча 02 ноября 2024
Локомотива
02.11.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Славен Белупо
32'
А. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Славен Белупо
90'
+5
Желтая карточка
T. Božić
90'
+3
Замена
I. Lepinjica
️️️️
И. Несторовски
Желтая карточка
M. Vranjković
90'
+2
86'
Замена
M. Boras
️️️️
А. Гргич
86'
Замена
I. Borna Jelić Balta
️️️️
A. Liber
75'
Замена
М. Каймаков
️️️️
I. Ćubelić
75'
Замена
M. Šakota
️️️️
I. Dolček
Замена
Р. Мудражия
️️️️
S. Goričan
57'
Желтая карточка
Д. Колингер
48'
33'
Желтая карточка
D. Kovačić
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Гргич
Пас отдал
И. Несторовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
(К)
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К)
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
19
Ivan Krolo
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Balša Tošković
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Славен Белупо
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
4-3-1-2
31
13
20
Колингер
30
13
Карачич
6
6
11
23
Врбанчич
28
9
Чоп
3-1-5
25
8
6
35
21
8
90
Несторовски
27
Гргич
14
7
11
20
Мудражия
20
Мудражия
11
27
Гргич
23
23
27
Гргич
14
88
88
14
7
14
14
7
8
10
Каймаков
10
Каймаков
8
90
Несторовски
23
23
90
Несторовски
Остались в запасе
Локомотива
Славен Белупо
33
Тони Силич
ВР
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
18
Antonio Bazdaric
ЦП
19
Ivan Krolo
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Balša Tošković
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
20
Filip Hlevnjak
ЦП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
18
Antonio Bazdaric
ЦП
19
Ivan Krolo
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Balša Tošković
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Остались в запасе
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
20
Filip Hlevnjak
ЦП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Локомотива - Славен Белупо
2
2
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
13
14
Офсайды
0
3
Количество передач
376
339
Сейвы
5
5
Точность передач %
63
65
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
Новости команд
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2020.08.20 20:20
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2025.10.29 15:15
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