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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Горица
Осиек - Горица: обзор матча 02 ноября 2024
Осиек
02.11.2024, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Горица
34'
M. Leš (АГ)
90'
П. Пушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Горица
ГОЛ! 2:0!
П. Пушич
Пас отдал
A. Jakupovic
90'
Желтая карточка
A. Jakupovic
87'
Замена
P. Lima
️️️️
V. Jugović
86'
83'
Желтая карточка
Д. Павлович
61'
Замена
L. Vrzić
️️️️
V. Majstorović
58'
Желтая карточка
Д. Миканович
Желтая карточка
M. Soldo
58'
Замена
П. Пушич
️️️️
Эрнани
57'
Желтая карточка
А. Туйя
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Leš
34'
Желтая карточка
V. Jugović
33'
Желтая карточка
L. Jelenić
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Горица
31
Ivan Banić
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
4-3-3
31
Маленица
21
Юришич
13
Туйя
26
33
14
26
Дантас
39
9
27
Эрнани
7
3-2-1-4
31
24
Миканович
22
2
Кризманич
77
23
12
Джу
21
20
Ндокит
18
5
7
21
21
7
27
Эрнани
70
Пушич
70
Пушич
27
Эрнани
77
20
20
77
Остались в запасе
Осиек
Горица
32
Tin Sajko
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Осиек - Горица
5
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
510
418
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 1
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
6047
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