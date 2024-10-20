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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Горица
Вараждин - Горица: обзор матча 20 октября 2024
Вараждин
20.10.2024, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Горица
19'
Д. Митровски
55'
M. Kolar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Горица
Замена
N. Tepšić
️️️️
Д. Митровски
78'
Желтая карточка
А. Латкович
74'
Замена
M. Dabro
️️️️
J. Poldrugač
62'
55'
ГОЛ! 1:1!
M. Kolar
Пас отдал
D. Stiglec
46'
Замена
М. Джу
️️️️
M. Steenvoorden
Желтая карточка
A. Boršić
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Митровски
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
22
Luka Mamić
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Горица
31
Ivan Banić
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
4-3-1-2
1
13
5
Ба
25
23
Маглица
8
9
11
20
Митровски
11
Шего
22
3-4-3
31
24
Миканович
4
22
23
4
Паязити
13
77
5
90
21
20
Митровски
16
16
20
Митровски
11
7
7
11
4
12
Джу
12
Джу
4
Остались в запасе
Вараждин
Горица
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
1
Карло Жигер
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Вараждин - Горица
2
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
12
Офсайды
0
1
Количество передач
434
464
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 1
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Romic, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
1387
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