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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Вараждин
Осиек - Вараждин: обзор матча 29 сентября 2024
Осиек
29.09.2024, воскресенье, 18:30
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Вараждин
16'
A. Jakupovic
21'
A. Jakupovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Вараждин
Желтая карточка
A. Jakupovic
90'
+5
Замена
P. Lima
️️️️
M. Soldo
83'
Замена
K. Vrbanac
️️️️
А. Туйя
83'
82'
Замена
V. Jovanov
️️️️
Ф. Маглица
Замена
Эрнани
️️️️
П. Пушич
67'
56'
Желтая карточка
Л. Ба
46'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
M. Dabro
ГОЛ! 2:0!
A. Jakupovic
Пас отдал
П. Пушич
21'
ГОЛ! 1:0!
A. Jakupovic
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
A. Jakupovic
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Вараждин
21
Domagoj Mamić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
4-4-2
31
Маленица
21
Юришич
13
Туйя
26
11
Омерович
14
26
Дантас
98
70
Пушич
34
9
4-3-1-2
21
23
Маглица
5
Ба
25
13
24
9
10
Латкович
20
Митровски
11
Шего
7
13
Туйя
4
4
13
Туйя
14
21
21
14
70
Пушич
27
Эрнани
27
Эрнани
70
Пушич
23
Маглица
3
3
23
Маглица
7
11
11
7
Остались в запасе
Осиек
Вараждин
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Ricuenio Kewal
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
21
Domagoj Mamić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Ricuenio Kewal
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
21
Domagoj Mamić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Осиек - Вараждин
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
11
Офсайды
1
3
Количество передач
413
476
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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