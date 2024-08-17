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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Локомотива
Славен Белупо - Локомотива: обзор матча 17 августа 2024
Славен Белупо
17.08.2024, суббота, 22:00
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Локомотива
62'
K. Butić
22'
Р. Мудражия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Локомотива
Желтая карточка
K. Butić
85'
Желтая карточка
I. Ćubelić
84'
Желтая карточка
М. Каймаков
79'
74'
Желтая карточка
Ф. Карачич
Желтая карточка
M. Šakota
74'
ГОЛ! 1:1!
K. Butić
Пас отдал
D. Martinovic
62'
60'
Желтая карточка
Й. Мерсинай
Желтая карточка
L. Lucic
46'
Замена
D. Martinovic
️️️️
T. Božić
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мудражия
Замена
️️️️
I. Borna Jelić Balta
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
45
Karlo Butić
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
26
Fran Žilinski
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
1
Matija Jesenović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
28
Patrik Marić
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
20
Ivor Ribar
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
18
Antonio Bazdaric
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
3-2-5-2
32
88
23
6
35
8
8
14
22
10
Каймаков
21
11
Мурич
45
4-5-1
31
13
Карачич
3
Живкович
15
Мерсинай
26
5
11
20
Мудражия
11
6
9
Чоп
6
10
10
6
Остались в запасе
Славен Белупо
Локомотива
25
Ivan Susak
ВР
1
Matija Jesenović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
28
Patrik Marić
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
20
Ivor Ribar
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
18
Antonio Bazdaric
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
25
Ivan Susak
ВР
1
Matija Jesenović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
28
Patrik Marić
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
20
Ivor Ribar
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
22
Ivan Kukavica
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
18
Antonio Bazdaric
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Славен Белупо - Локомотива
5
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
12
Нарушения
12
14
Офсайды
4
2
Количество передач
305
319
Сейвы
7
2
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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