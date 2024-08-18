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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Осиек
Горица - Осиек: обзор матча 18 августа 2024
Горица
18.08.2024, воскресенье, 22:00
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Осиек
82'
Д. Павлович
53'
V. Jugović
61'
V. Jugović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Осиек
90'
+2
Замена
I. Barić
️️️️
П. Пушич
Замена
L. Vrzić
️️️️
Д. Миканович
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Павлович
Пас отдал
D. Stiglec
82'
Замена
V. Majstorović
️️️️
М. Ндокит
76'
68'
Замена
M. Soldo
️️️️
К. Адеми
61'
ГОЛ! 0:2!
V. Jugović
53'
ГОЛ! 0:1!
V. Jugović
46'
Замена
V. Jugović
️️️️
P. Lima
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
44
Božidar Radošević
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Vito Čaić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
21
Pedro Lima
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
34
Anton Matković
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
90
Toni Majić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
11
Ricuenio Kewal
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
3-2-5
44
2
Кризманич
22
24
Миканович
13
23
18
20
Ндокит
21
90
5
4-1-3-2
26
Чавлина
33
26
5
Мкртчян
21
Юришич
6
Неясмич
70
Пушич
39
21
9
Адеми
34
20
Ндокит
77
77
20
Ндокит
24
Миканович
20
20
24
Миканович
9
Адеми
14
14
9
Адеми
70
Пушич
9
9
70
Пушич
21
7
7
21
Остались в запасе
Горица
Осиек
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
11
Ricuenio Kewal
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
90
Toni Majić
ЦФ
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
11
Ricuenio Kewal
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Горица - Осиек
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
357
467
Сейвы
4
6
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Mario Zebec, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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