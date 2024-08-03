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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Вараждин
Горица - Вараждин: обзор матча 03 августа 2024
Горица
03.08.2024, суббота, 22:00
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Вараждин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Вараждин
87'
Желтая карточка
Д. Митровски
80'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
М. Шего
Желтая карточка
J. Pršir
62'
Замена
К. Кризманич
️️️️
Д. Миканович
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
44
Božidar Radošević
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
9
Leon Belcar
ЦП
20
Karlo Lusavec
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
4
Luka Škaričić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Горица
31
Ivan Banić
ВР
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
16
Andrej Lazarov
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Вараждин
21
Domagoj Mamić
ВР
21
Josip Silić
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
19
Thierry Nevers
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
2-3-5
44
22
24
Миканович
17
30
23
90
21
90
18
5
3-3-1-3
1
13
5
Ба
25
9
20
24
20
Митровски
11
Шего
7
4
24
Миканович
2
Кризманич
2
Кризманич
24
Миканович
11
Шего
11
11
11
Шего
Остались в запасе
Горица
Вараждин
31
Ivan Banić
ВР
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
16
Andrej Lazarov
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
21
Domagoj Mamić
ВР
21
Josip Silić
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
19
Thierry Nevers
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
31
Ivan Banić
ВР
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
16
Andrej Lazarov
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Остались в запасе
21
Domagoj Mamić
ВР
21
Josip Silić
ВР
5
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
19
Thierry Nevers
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Горица - Вараждин
1
1
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
469
418
Сейвы
6
0
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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