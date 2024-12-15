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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Ривер Плейт
Расинг Клуб - Ривер Плейт: обзор матча 15 декабря 2024
Расинг Клуб
15.12.2024, воскресенье, 03:15
Аргентина. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ривер Плейт
35'
M. Salas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Ривер Плейт
Желтая карточка
Й. Карбонеро
90'
+6
Замена
L. Vietto
️️️️
Р. Мартинес
90'
+4
86'
Желтая карточка
Р. Вильягра
Замена
Й. Карбонеро
️️️️
M. Salas
83'
Замена
M. Barrios
️️️️
Х. Кинтеро
76'
Замена
N. Colombo
️️️️
Х. Конти
76'
66'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
М. Меса
66'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Солари
46'
Замена
R. Aliendro
️️️️
К. Эчеверри
46'
Замена
М. Борха
️️️️
Ф. Колидио
46'
Замена
G. Martinez
️️️️
S. Simón
Желтая карточка
С. Соса
38'
ГОЛ! 1:0!
M. Salas
Пас отдал
Х. Кинтеро
35'
31'
Желтая карточка
Ф. Бустос
21'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
Р. Мартинес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
32
Santiago Quiros
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
19
Luciano Vietto
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
3-3-3-1
21
Ариас
15
Мартирена
27
8
Кинтеро
21
5
Соса
13
Конти
5
36
17
9
Мартинес
4-1-1-3-1
34
Армани
14
Бустос
2
Пеццелла
27
Диас
21
Акунья
5
Вильягра
19
7
Солари
30
Эчеверри
8
Меса
9
Колидио
13
Конти
23
23
13
Конти
8
Кинтеро
24
24
8
Кинтеро
17
7
Карбонеро
7
Карбонеро
17
9
Мартинес
19
19
9
Мартинес
30
Эчеверри
29
29
30
Эчеверри
8
Меса
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
8
Меса
19
28
28
19
7
Солари
22
Ланзини
22
Ланзини
7
Солари
9
Колидио
93
Борха
93
Борха
9
Колидио
Остались в запасе
Расинг Клуб
Ривер Плейт
25
Facundo Cambeses
ВР
32
Santiago Quiros
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
32
Santiago Quiros
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Расинг Клуб - Ривер Плейт
3
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
16
15
Офсайды
3
2
Количество передач
218
403
Сейвы
8
5
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.7
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
Новости команд
Все
Расинг Клуб
Ривер Плейт
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
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7
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6 августа
4
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6 августа
1
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
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5
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14 ноября
1
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6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
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13
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26 июля
9
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