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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Химнасия
Расинг Клуб - Химнасия: обзор матча 10 августа 2024
Расинг Клуб
10.08.2024, суббота, 03:00
Аргентина. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Химнасия
14'
Б. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Химнасия
Красная карточка
А. Мартинес
90'
+7
Пенальти не реализован!
А. Мартинес
90'
+3
86'
Замена
A. Sanchez
️️️️
D. Zalazar
77'
Желтая карточка
Б. Домингес
Желтая карточка
A. Almendra
76'
72'
Замена
M. Fernández
️️️️
N. Garayalde
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Р. Мартинес
68'
65'
Желтая карточка
N. Garayalde
Желтая карточка
J. Manuel Elordi
62'
61'
Замена
N. Colazo
️️️️
V. Rodríguez
Замена
M. Salas
️️️️
M. Barrios
46'
Замена
Й. Карбонеро
️️️️
S. Solari
46'
Замена
F. Cambeses
️️️️
Г. Ариас
46'
Замена
A. Almendra
️️️️
B. Zuculini
46'
32'
Желтая карточка
Л. Кастро
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Домингес
Пас отдал
J. Pintado
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
15
Juan Pintado
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
Химнасия
27
Julián Kadijevic
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
25
Martín Fernández
ЦП
5
Agustín Sanchez
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
11
Franco Troyansky
ЦФ
4-1-2-3
21
Ариас
15
Мартирена
32
3
3
5
Соса
24
36
9
Мартинес
9
Мартинес
32
4-3-3
29
3
17
35
14
19
Кастро
5
25
Домингес
19
Кастильо
40
15
21
Ариас
25
25
21
Ариас
9
Мартинес
8
Кинтеро
8
Кинтеро
9
Мартинес
36
20
20
36
24
17
17
24
32
7
Карбонеро
7
Карбонеро
32
17
19
19
17
5
25
25
5
40
5
5
40
Остались в запасе
Расинг Клуб
Химнасия
13
Херман Конти
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
27
Julián Kadijevic
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
11
Franco Troyansky
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Остались в запасе
13
Херман Конти
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
Остались в запасе
27
Julián Kadijevic
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
11
Franco Troyansky
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Марсело Мендес
Статистика матча Расинг Клуб - Химнасия
2
1
3
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
16
Офсайды
0
3
Количество передач
524
270
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
55
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.9
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
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