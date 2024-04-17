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Динамо
Спартак
Чернов опубликовал пост после победы «Спартака» над «Динамо»
2 мая, 00:04
0
«Мы на «Реал» насмотрелись – сели в свою штрафную»: Маслов – о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:40
1
Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» не пропустил от «Динамо»
1 мая, 23:35
0
Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:24
0
Слишкович прокомментировал травму Бабича
1 мая, 23:17
1
Чернов опубликовал пост после победы «Спартака» над «Динамо»
2 мая, 00:04
0
«Мы на «Реал» насмотрелись – сели в свою штрафную»: Маслов – о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:40
1
Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» не пропустил от «Динамо»
1 мая, 23:35
0
Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:24
0
Соболев и Игнатов сделали фото после победы: «Ночной кошмар «Динамо»
1 мая, 22:54
4
Чернов опубликовал пост после победы «Спартака» над «Динамо»
2 мая, 00:04
0
«Мы на «Реал» насмотрелись – сели в свою штрафную»: Маслов – о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:40
1
Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» не пропустил от «Динамо»
1 мая, 23:35
0
Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:24
0
Слишкович прокомментировал травму Бабича
1 мая, 23:17
1
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Последние матчи
Все
Динамо
Спартак
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Оренбург
2 : 4
17.04.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Зенит
0 : 0
17.04.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Пари НН
1 : 4
21.04.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 5
21.04.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Оренбург
1 : 2
24.04.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Динамо
0 : 2
01.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 0
28.04.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Оренбург
1 : 2
24.04.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Пари НН
1 : 4
21.04.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Оренбург
2 : 4
17.04.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Динамо
0 : 2
01.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
3 : 2
28.04.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
0 : 0
25.04.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 5
21.04.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Зенит
0 : 0
17.04.2024
Спартак

Динамо - Спартак: обзор матча 01 мая 2024

Динамо
01.05.2024, среда, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
0 : 2
Матч завершен
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Спартак
9' А. Соболев
39' М. Игнатов
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии (9)
Протокол Динамо - Спартак
Матч завершен
88'
Замена
Антон Зиньковский ️️️️➡️️ Александр Соболев
87'
Замена
Наиль Умяров ️️️️➡️️ Кристофер Мартинс Перейра
Замена
Даниил Фомин ️️️️➡️️ Луис Чавес
82'
Желтая карточка
Хорхе Карраскаль
78'
Замена
Вячеслав Грулев ️️️️➡️️ Федор Смолов
75'
Замена
Денис Макаров ️️️️➡️️ Дмитрий Скопинцев
74'
64'
Замена
Руслан Литвинов ️️️️➡️️ Данил Пруцев
64'
Замена
Хесус Медина ️️️️➡️️ Тео Бонгонда
58'
Желтая карточка
Данил Пруцев
Желтая карточка
Федор Смолов
56'
Замена
Константин Тюкавин ️️️️➡️️ Бителло
46'
39'
ГОЛ! 0:2
Михаил Игнатов
11'
Замена
Павел Маслов ️️️️➡️️ Срджан Бабич
9'
ГОЛ! 0:1
Александр Соболев
6'
Травма
Срджан Бабич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
89
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
10
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
82
Даниил Хлусевич
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс Перейра
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
22
Михаил Игнатов
АП
77
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
68
Руслан Литвинов
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Виктор Мозес
ПП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Хесус Медина
ПВ
3-3-1-2-1
1
Шунин
3
Бальбуэна
6
Фернандес
18
Маричаль
93
Лаксальт
24
Чавес
7
Скопинцев
89
Бителло
13
Нгамале
8
Карраскаль
10
Смолов
3-3-1-2-1
57
Селихов
4
Дуарте
23
Чернов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс Перейра
82
Хлусевич
25
Пруцев
77
Бонгонда
22
Игнатов
7
Соболев
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
10
Смолов
20
Грулев
20
Грулев
10
Смолов
7
Скопинцев
77
Макаров
77
Макаров
7
Скопинцев
89
Бителло
70
Тюкавин
70
Тюкавин
89
Бителло
6
Бабич
39
Маслов
39
Маслов
6
Бабич
25
Пруцев
68
Литвинов
68
Литвинов
25
Пруцев
35
Мартинс Перейра
18
Умяров
18
Умяров
35
Мартинс Перейра
7
Соболев
17
Зиньковский
17
Зиньковский
7
Соболев
77
Бонгонда
19
Медина
19
Медина
77
Бонгонда
Остались в запасе
Динамо
Спартак
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
98
Александр Максименко
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Динамо - Спартак
2
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Россия. Кубок. Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Ростов
- : -
02.05.2024
Балтика
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ЦСКА
- : -
02.05.2024
Зенит
Россия. Кубок. Финал (Путь РПЛ), ответный матч
Зенит
- : -
15.05.2024
ЦСКА
Россия. Кубок. Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Ростов
- : -
02.05.2024
Балтика
Россия. Кубок. Финал (Путь РПЛ), первый матч
ЦСКА
- : -
02.05.2024
Зенит
Россия. Кубок. Финал (Путь РПЛ), ответный матч
Зенит
- : -
15.05.2024
ЦСКА
Россия
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