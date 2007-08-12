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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Амкар-Пермь
Томь - Амкар-Пермь: обзор матча 12 августа 2007
Томь
12.08.2007, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
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Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык
И. Барышников (оба – Москва)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
НТВ + "НАШ ФУТБОЛ" 16:15
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