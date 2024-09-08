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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Енисей-М
Спартак-2 - Енисей-М: обзор матча 08 сентября 2024
Спартак-2
08.09.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
3 : 1
Завершен
Енисей-М
25'
Н. Ищенко
36'
В. Дунай
78'
В. Дунай
13'
М. Степин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Енисей-М
83'
Замена
Н. Ибрагимов
️️️️
В. Луташев
83'
Замена
. Иван Обороча
️️️️
Д. Федоренко
83'
Замена
Е. Гололобов
️️️️
М. Степин
Замена
А. Гурылев
️️️️
Н. Ищенко
83'
Замена
Д. Иванников
️️️️
Ю. Коледин
83'
ГОЛ! 3:1!
В. Дунай
Пас отдал
Н. Ищенко
78'
74'
Замена
К. Поршунов
️️️️
В. Кравцов
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Н. Посмашный
68'
Замена
И. Иванов
️️️️
И. Старков
68'
64'
Замена
Е. Егоров
️️️️
А. Губанов
Желтая карточка
Е. Гузиев
60'
Замена
А. Филев
️️️️
А. Быковский
60'
53'
Желтая карточка
Д. Амбросенок
ГОЛ! 2:1!
В. Дунай
Пас отдал
А. Быковский
36'
29'
Желтая карточка
В. Кравцов
ГОЛ! 1:1!
Н. Ищенко
Пас отдал
Ю. Коледин
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Степин
Пас отдал
А. Губанов
Пенальти не реализован!
А. Быковский
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
37
Иван Старков
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Енисей-М
99
Андрей Сорокин
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
36
Владислав Луташев
ЦФ
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
95
Иван Обороча
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
2-3-1-2-2
58
Фадеев
66
Петин
3
Коледин
74
Гузиев
43
Войцеховский
91
Столяров
37
Старков
83
Ищенко
47
Посмашный
84
Быковский
10
Дунай
4-1-1-2-2
99
Сорокин
62
Кравцов
74
Чулков
83
Амбросенок
85
Мальфанов
14
Федоренко
78
Ташов
52
Исаев
92
Губанов
61
Степин
36
Луташев
84
Быковский
87
Филев
87
Филев
84
Быковский
47
Посмашный
25
Гуляев
25
Гуляев
47
Посмашный
83
Ищенко
17
Гурылев
17
Гурылев
83
Ищенко
37
Старков
18
Иванов
18
Иванов
37
Старков
3
Коледин
23
Иванников
23
Иванников
3
Коледин
14
Федоренко
95
Обороча
95
Обороча
14
Федоренко
61
Степин
54
Гололобов
54
Гололобов
61
Степин
92
Губанов
51
Егоров
51
Егоров
92
Губанов
62
Кравцов
71
Поршунов
71
Поршунов
62
Кравцов
36
Луташев
74
Ибрагимов
74
Ибрагимов
36
Луташев
Остались в запасе
Спартак-2
Енисей-М
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
99
Дмитрий Мельник
ВР
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
99
Родион Константинов
ВР
60
Артем Медведков
ЦП
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
99
Дмитрий Мельник
ВР
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
60
Артем Медведков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Спартак-2 - Енисей-М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
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