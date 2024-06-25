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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Балтика-2
Динамо-2 - Балтика-2: обзор матча 25 июня 2024
Динамо-2
25.06.2024, вторник, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
1 : 2
Завершен
Балтика-2
34'
М. Балахонов
41'
К. Степанов
59'
К. Степанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Балтика-2
Желтая карточка
А. Хубулов
90'
+1
Замена
Д. Симонов
️️️️
Е. Назаренко
90'
86'
Желтая карточка
Н. Терещук
Желтая карточка
Е. Ибрагимов
80'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
Д. Александров
77'
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Степанов
Пас отдал
М. Мокин
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
В. Окишор
46'
Замена
А. Хубулов
️️️️
У. Бабаев
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Степанов
Пас отдал
М. Мокин
ГОЛ! 1:0!
М. Балахонов
Пас отдал
В. Окишор
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Балтика-2
47
Иван Савицкий
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
90
Николай Камаев
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
30
Денис Симонов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
92
Иван Салихов
ЦП
73
Игнат Дмитриев
АП
75
Артём Бабчук
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
47
Александр Кузьмин
ПВ
77
Муслим Набиев
ПВ
4-1-3-2
1
Расулов
15
Балахонов
37
Исаев
56
Зайдензаль
18
Лепский
30
Александров
7
Бабаев
88
Окишор
11
Назаренко
11
Боков
38
Чупаев
4-2-1-1-2
47
Савицкий
89
Горбачев
23
Петровский
64
Гасанбеков
87
Исик
90
Камаев
90
Мокаев
7
Мокин
66
Терещук
39
Степанов
7
Бабаев
28
Хубулов
28
Хубулов
7
Бабаев
11
Назаренко
30
Симонов
30
Симонов
11
Назаренко
88
Окишор
46
Ерофеев
46
Ерофеев
88
Окишор
30
Александров
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
30
Александров
Остались в запасе
Динамо-2
Балтика-2
96
Егор Акимов
ПВ
98
Степан Ласкин
ЛВ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
Главный тренер
Павел Алпатов
1
Глеб Костелей
ВР
92
Иван Салихов
ЦП
76
Данил Ваганов
ПВ
73
Игнат Дмитриев
АП
75
Артём Бабчук
АП
47
Александр Кузьмин
ПВ
77
Муслим Набиев
ПВ
Остались в запасе
96
Егор Акимов
ПВ
98
Степан Ласкин
ЛВ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
Остались в запасе
1
Глеб Костелей
ВР
92
Иван Салихов
ЦП
76
Данил Ваганов
ПВ
73
Игнат Дмитриев
АП
75
Артём Бабчук
АП
47
Александр Кузьмин
ПВ
77
Муслим Набиев
ПВ
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Динамо-2 - Балтика-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
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