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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Фарул
ЧФР Клуж - Фарул: обзор матча 18 мая 2024
ЧФР Клуж
18.05.2024, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 10 тур
5 : 1
Завершен
Фарул
9'
Ч. Деяк (П)
16'
П. Тахцидис
22'
К. Мухар
38'
Д. Бирлигеа
89'
Ф. Отеле
65'
К. Ганя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Фарул
ГОЛ! 5:1!
Ф. Отеле
Пас отдал
P. Godly Michael
89'
Замена
А. Фика
️️️️
Ч. Деяк
88'
Замена
M. Cristian Ilie
️️️️
К. Кейта
88'
Замена
К. Маня
️️️️
В. Могос
88'
Замена
Д. Авуну
️️️️
П. Тахцидис
84'
Замена
P. Godly Michael
️️️️
Д. Бирлигеа
76'
68'
Замена
N. Popescu
️️️️
L. Andronache
68'
Замена
G. Danuleasa
️️️️
C. Grameni
65'
ГОЛ! 4:1!
К. Ганя
Пас отдал
C. Casap
48'
Желтая карточка
Л. Мунтяну
46'
Замена
R.
️️️️
Н. Григорян
46'
Замена
C. Casap
️️️️
I. Vina
ГОЛ! 4:0!
Д. Бирлигеа
Пас отдал
Ч. Деяк
38'
ГОЛ! 3:0!
К. Мухар
Пас отдал
Ч. Деяк
22'
ГОЛ! 2:0!
П. Тахцидис
Пас отдал
Д. Бирлигеа
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Деяк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Филип Отеле
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
8
Constantin Grameni
(К)
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
77
Luca Andronache
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
99
Peter Godly Michael
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
9
Валентин Серебе
ЦФ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
9
Rivaldinho
ЦФ
79
Iustin Doicaru
ЦФ
2-1-4-1-2
90
Сава
5
45
Камора
6
Кейта
73
Мухар
77
Тахцидис
10
Деяк
19
Могос
11
Бирлигеа
41
7
Отеле
4-1-1-4
1
17
Попеску
4
5
Кейруш
22
8
30
Григорян
11
Ганя
8
11
Мунтяну
77
19
Могос
23
Маня
23
Маня
19
Могос
10
Деяк
8
Фика
8
Фика
10
Деяк
77
Тахцидис
29
Авуну
29
Авуну
77
Тахцидис
11
Бирлигеа
99
99
11
Бирлигеа
6
Кейта
27
27
6
Кейта
8
15
15
8
77
80
80
77
8
23
23
8
30
Григорян
9
9
30
Григорян
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Фарул
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Валентин Серебе
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
34
Ştefan Muşat
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
79
Iustin Doicaru
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Валентин Серебе
ЦФ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
79
Iustin Doicaru
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча ЧФР Клуж - Фарул
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
9
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
13
5
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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