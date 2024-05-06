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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - ФКСБ
Университатя - ФКСБ: обзор матча 06 мая 2024
Университатя
06.05.2024, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 8 тур
2 : 0
Завершен
ФКСБ
4'
Р. Силва
71'
А. Иван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Университатя - ФКСБ
Желтая карточка
A. Mateiu
90'
+5
90'
Замена
I. Pantiru
️️️️
О. Попеску
90'
Замена
Д. Попа
️️️️
Д. Микулеску
Замена
G. Cîmpanu
️️️️
L. Houri
82'
81'
Желтая карточка
А. Балутэ
77'
Пенальти не реализован!
Д. Олару
Замена
A. Mateiu
️️️️
А. Крету
77'
76'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
О. Попеску
ГОЛ! 2:0!
А. Иван
Пас отдал
Ш. Влэдою
71'
70'
Замена
В. Крецу
️️️️
N. Antwi
67'
Желтая карточка
О. Попеску
Желтая карточка
А. Крету
62'
Замена
Ш. Влэдою
️️️️
М. Кэпэцынэ
60'
Замена
А. Митрица
️️️️
Й. Маркович
46'
46'
Замена
Д. Харуц
️️️️
Б. Альхассан
Желтая карточка
Р. Силва
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. Силва
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
8
Михай Ликсандру
ОП
15
Адриан Шут
ОП
23
Овидиу Попеску
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
2
N. Antwi
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
11
Жален Блеса
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
34
Михай Удря
ЦФ
3-1-2-4
21
Попеску
11
Банку
34
Силва
5
Зайков
23
Меквабишвили
16
Кэпэцынэ
4
Крету
9
Иван
9
Маркович
33
37
1-2-4-2-1
32
Тарновану
5
Дава
8
Ликсандру
15
Шут
42
Альхассан
28
Олару
22
Балутэ
23
Попеску
11
Микулеску
30
Попеску
2
9
Маркович
28
Митрица
28
Митрица
9
Маркович
16
Кэпэцынэ
2
Влэдою
2
Влэдою
16
Кэпэцынэ
4
Крету
8
8
4
Крету
33
9
9
33
42
Альхассан
5
Харуц
5
Харуц
42
Альхассан
11
Микулеску
98
Попа
98
Попа
11
Микулеску
2
2
Крецу
2
Крецу
2
30
Попеску
20
Радаславеску
20
Радаславеску
30
Попеску
23
Попеску
3
3
23
Попеску
Остались в запасе
Университатя
ФКСБ
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Михай Тома
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Университатя - ФКСБ
3
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
19
6
Офсайды
2
1
Количество передач
358
506
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Ион Облеменко
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