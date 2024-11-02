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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - Мальме
Хаммарбю - Мальме: обзор матча 02 ноября 2024
Хаммарбю
02.11.2024, суббота, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
2 : 2
Завершен
Мальме
15'
J. Erabi
43'
N. Besara
67'
Х. Болин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - Мальме
90'
Желтая карточка
Т. Али
89'
Замена
Д. Гудьонсен
️️️️
З. Лукили
79'
Желтая карточка
Бузанелло
Желтая карточка
Т. Теки
79'
76'
Замена
С. Рикс
️️️️
Х. Болин
67'
ГОЛ! 2:1!
Х. Болин
Пас отдал
Т. Али
60'
Замена
И. Телин
️️️️
Э. Ботхейм
ГОЛ! 2:0!
N. Besara
Пас отдал
J. Erabi
43'
ГОЛ! 1:0!
J. Erabi
Пас отдал
Ш. Пинас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
9
Jusef Erabi
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
25
Колин Реслер
(К)
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
37
Adrian Skogmar
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Хаммарбю
6
Ибрахима Фофана
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
10
Оливер Берг
АП
6
Серхио Пенья
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
4-1-3-2
1
Хан
2
38
Пинас
8
4
Эрикссон
2
Вагич
11
5
Теки
17
Туре
20
9
4-2-3-1
30
Фридрих
33
25
Реслер
19
Зеттерстрем
25
Бузанелло
37
7
Розенгрен
38
Болин
34
Лукили
22
Али
22
Ботхейм
38
Болин
5
Рикс
5
Рикс
38
Болин
34
Лукили
32
Гудьонсен
32
Гудьонсен
34
Лукили
22
Ботхейм
92
Телин
92
Телин
22
Ботхейм
Остались в запасе
Хаммарбю
Мальме
6
Ибрахима Фофана
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
50
Йоаким Перссон
ВР
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Оливер Берг
АП
6
Серхио Пенья
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
6
Ибрахима Фофана
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Оливер Берг
АП
6
Серхио Пенья
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Хаммарбю - Мальме
1
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
10
Офсайды
4
0
Количество передач
526
318
Сейвы
2
1
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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