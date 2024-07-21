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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Циндао Хайню
Шанхай Порт - Циндао Хайню: обзор матча 21 июля 2024
Шанхай Порт
21.07.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 24 тур
5 : 0
Завершен
Циндао Хайню
47'
Л. Читтадини
50'
G.
51'
G.
76'
G.
79'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Циндао Хайню
90'
+3
Желтая карточка
L. Junshuai
88'
Желтая карточка
Н. Радмановац
Замена
Ч. Линьпен
️️️️
Т. Браунинг
83'
Желтая карточка
Т. Браунинг
82'
Замена
L. Zhurun
️️️️
G.
81'
80'
Замена
Z. Long
️️️️
L. Song
ГОЛ! 5:0!
В. Лей
Пас отдал
М. Варгас
79'
Замена
С. Сю
️️️️
Л. Читтадини
78'
Замена
L. Wenjun
️️️️
O.
78'
ГОЛ! 4:0!
G.
Пас отдал
М. Варгас
76'
67'
Замена
W. Zihao
️️️️
D. Lopes
67'
Замена
H. Jinghang
️️️️
Z. Wei
59'
Замена
J. Zhong
️️️️
E. Sarić
ГОЛ! 3:0!
G.
Пас отдал
O.
51'
ГОЛ! 2:0!
G.
Пас отдал
В. Лей
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Читтадини
Пас отдал
М. Варгас
47'
Замена
S. Li
️️️️
S. Wang
46'
Желтая карточка
Л. Читтадини
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
5
Yibo Sha
(К)
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
6
Wei Long
ЦП
7
Elvis Sarić
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
33
Liu Jiashen
ЦЗ
27
Zheng Long
ЦП
15
Chen Chunxin
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
24
Hu Jinghang
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Янь
4
13
23
3
Браунинг
5
Хусса
18
Читтадини
8
8
Варгас
7
Лей
9
3-2-2-2
28
25
23
16
26
Радмановац
5
6
7
20
38
8
11
11
8
3
Браунинг
5
Линьпен
5
Линьпен
3
Браунинг
4
32
32
4
18
Читтадини
8
Сю
8
Сю
18
Читтадини
9
33
33
9
23
27
27
23
7
30
30
7
20
18
18
20
38
24
24
38
Остались в запасе
Шанхай Порт
Циндао Хайню
45
Liu Xiaolong
ЦФ
20
Yang Shiyuan
ЦП
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
Главный тренер
Кевин Мускат
1
Liu Jun
ВР
33
Liu Jiashen
ЦЗ
15
Chen Chunxin
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
45
Liu Xiaolong
ЦФ
20
Yang Shiyuan
ЦП
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
33
Liu Jiashen
ЦЗ
15
Chen Chunxin
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Шанхай Порт - Циндао Хайню
2
2
Всего ударов по воротам
34
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
9
5
Офсайды
3
2
Количество передач
534
338
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
17
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
25
2
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
2 : 2
08.11.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 29 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 0
24.10.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 28 тур
Циндао Хайню
0 : 4
17.10.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Хайню
0 : 3
09.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 26 тур
Далянь Йингбо
2 : 1
05.09.2026
Циндао Хайню
Информация о матче
Главный судья:
Jindong Chen, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Новости команд
Все
Шанхай Порт
Циндао Хайню
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
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