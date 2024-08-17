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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа - Шанхай Порт
Шанхай Шэньхуа - Шанхай Порт: обзор матча 17 августа 2024
Шанхай Шэньхуа
17.08.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Шанхай Порт
79'
Y. Hanchao
82'
А. Луис
90+6'
А. Луис
12'
S. Wang
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Шанхай Порт
ГОЛ! 3:1!
А. Луис
Пас отдал
Ж. Карлос Тейшейра
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Т. Браунинг
86'
Замена
H. Fu
️️️️
S. Wang
86'
Замена
F. Jing
️️️️
S. Li
ГОЛ! 2:1!
А. Луис
Пас отдал
Y. Hanchao
82'
ГОЛ! 1:1!
Y. Hanchao
Пас отдал
И. Амаду
79'
Замена
A. Fulang Xisi
️️️️
С. Чан
77'
Замена
П. Си
️️️️
F.
68'
Замена
Y. Hanchao
️️️️
X. Haoyang
68'
64'
Замена
Y. Shiyuan
️️️️
М. Варгас
Желтая карточка
F.
59'
Замена
Х. Ван
️️️️
Т. Гао
52'
Желтая карточка
Т. Гао
49'
45'
+12
Желтая карточка
L. Wenjun
Желтая карточка
С. Чан
45'
+8
Желтая карточка
Ш. Цзян
45'
+1
Желтая карточка
И. Амаду
41'
Пенальти не реализован!
А. Луис
33'
32'
Замена
Ч. Линьпен
️️️️
М. Хусса
23'
Красная карточка
Z. Wei
20'
Желтая карточка
Л. Читтадини
12'
ГОЛ! 0:1!
S. Wang
Пас отдал
М. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
18
Fernandinho
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Шанхай Шэньхуа
41
Zhou Zhengkai
ВР
24
Zhen Ma
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
33
Хайцзянь Ван
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
20
Yu Hanchao
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
8
Синь Сю
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
44
Feng Jing
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
4-2-2-1-1
1
27
Чан
5
Чжу
21
4
Цзян
17
Гао
10
Амаду
15
Ву
18
10
Тейшейра
9
Луис
3-1-3-2-1
1
Янь
3
Браунинг
13
4
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
8
Варгас
7
Лей
9
27
Чан
32
32
27
Чан
17
Гао
33
Ван
33
Ван
17
Гао
21
20
20
21
18
30
Си
30
Си
18
4
23
23
4
5
Хусса
5
Линьпен
5
Линьпен
5
Хусса
8
Варгас
20
20
8
Варгас
32
44
44
32
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Шанхай Порт
41
Zhou Zhengkai
ВР
24
Zhen Ma
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
39
Yujie Liu
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
8
Синь Сю
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
41
Zhou Zhengkai
ВР
24
Zhen Ma
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
39
Yujie Liu
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
8
Синь Сю
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Шанхай Порт
5
1
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
18
12
Офсайды
5
2
Количество передач
490
261
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Шанхай Стэдиум
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