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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Хайню - Хэнань
Циндао Хайню - Хэнань: обзор матча 10 августа 2024
Циндао Хайню
10.08.2024, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Хэнань
54'
Б. Назарио
90+10'
F. Boyuan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Хайню - Хэнань
90'
+10
Желтая карточка
F. Boyuan
90'
+10
ГОЛ! 0:2!
F. Boyuan
Пас отдал
Б. Назарио
Замена
H. Jinghang
️️️️
D. Lopes
80'
79'
Замена
S. Li
️️️️
G. He
79'
Замена
F. Boyuan
️️️️
Z. Huang
Замена
J. Zhong
️️️️
L. Song
69'
62'
Замена
K. Yang
️️️️
Y. Shinar
62'
Замена
Y. Yang
️️️️
Y. Zhong
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Назарио
51'
Замена
C. Gu
️️️️
Я. Майдана
Замена
C. Chunxin
️️️️
Z. Long
46'
46'
Замена
H. Ding
️️️️
Z. Ke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
ВР
16
Hailong Li
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
27
Zheng Long
(К)
ЦП
7
Elvis Sarić
ЦП
45
Martin Boakye
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Циндао Хайню
22
Zhenli Liu
ВР
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
15
Yang Xu
ЦЗ
34
Jin Yonghao
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
6
Weicheng Liu
ЦП
15
Chen Chunxin
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
24
Hu Jinghang
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
17
Jinshuai Wang
ВР
6
Songyi Li
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
3-2-3-1
28
28
25
23
26
Радмановац
3
27
7
45
20
3-3-3-1
18
2
Майдана
27
23
4
6
Ван
2
22
10
Назарио
7
19
23
30
30
23
27
15
15
27
20
24
24
20
2
6
6
2
4
16
16
4
2
Майдана
5
5
2
Майдана
23
32
32
23
7
25
25
7
19
10
10
19
Остались в запасе
Циндао Хайню
Хэнань
22
Zhenli Liu
ВР
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
15
Yang Xu
ЦЗ
34
Jin Yonghao
ЦП
6
Weicheng Liu
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
26
Jiamin Xu
ВР
17
Jinshuai Wang
ВР
14
Du Zhixuan
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
22
Zhenli Liu
ВР
1
Liu Jun
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
15
Yang Xu
ЦЗ
34
Jin Yonghao
ЦП
6
Weicheng Liu
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
17
Jinshuai Wang
ВР
14
Du Zhixuan
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Циндао Хайню - Хэнань
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
14
8
Офсайды
2
2
Количество передач
428
384
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
2 : 2
08.11.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 29 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 0
24.10.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 28 тур
Циндао Хайню
0 : 4
17.10.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Хайню
0 : 3
09.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 26 тур
Далянь Йингбо
2 : 1
05.09.2026
Циндао Хайню
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Информация о матче
Стадион:
Qingdao Tiantai Stadium, Qingdao
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